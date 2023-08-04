روسيا تحبط هجمات أوكرانية على قاعدة في البحر الأسود

أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية، أن "ما يحدث في النيجر شأن داخلي"، مشدداً على "ضرورة استبعاد أي تدخل عسكري أجنبي في هذا البلد"، لافتاً الى ان "هذه شؤون داخلية تخص النيجر، ونلتزم مبدأ أن حل المشاكل الإفريقية من شأن الأفارقة، أبناء إفريقيا يجب أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم".