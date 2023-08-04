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عربي و دولي

روسيا تحبط هجمات أوكرانية على قاعدة في البحر الأسود

2023-08-04 | 02:39
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روسيا تحبط هجمات أوكرانية على قاعدة في البحر الأسود
روسيا تحبط هجمات أوكرانية على قاعدة في البحر الأسود

أعلنت روسيا أنها "أحبطت هجوماً أوكرانياً ليلاً بمسيّرات بحرية وجوية على إحدى قواعدها في البحر الأسود وفي شبه جزيرة القرم".

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية مستخدمة زورقين مسيّرين شن هجوم على قاعدة نوفوروسييسك التابعة للقوات المسلحة الروسية".

وأضافت "الزورقان المسيّران رُصدا ودمرا بسلاح سفن روسية" ما أمن حماية القاعدة البحرية".

ونوفوروسييسك مرفأ نفطي كبير ومصب خط أنابيب يمتد على حوالى 1500 كيلومتر من حقول النفط في غرب كازاخستان والمناطق الروسية الواقعة شمال بحر قزوين. ويمر الجزء الأكبر من النفط الكازاخستاني الموجه للتصدير عبر خط الأنابيب هذا.

وأكدت الشركة المشغلة لخط الأنابيب "عدم تسجيل أي ضرر وأن النفط لا يزال ينقل بشكل طبيعي بواسطة سفن راسية في المرفأ".
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