السعودية تستضيف اليوم وغداً محادثات بشأن اوكرانيا

وكانت الرياض اعلنت امس عقد "اجتماع لمستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول" السبت في جدة الساحلية من أجل بحث "الأزمة الأوكرانية"، وفق ما جاء في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وأكد البيان "استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل يفضي إلى سلام دائم".

الى ذلك أفاد دبلوماسيون في الرياض اطلعوا على الاستعدادات، لوكالة "فرانس برس" بأنّ الدعوات وجّهت إلى حوالي 30 دولة، وروسيا ليست من بينها.

ويأتي ذلك في أعقاب المحادثات التي أجريت في حزيران في كوبنهاغن والتي لم تسفر عن بيان رسمي.

وقال الدبلوماسيون إن هدف المحادثات إشراك مجموعة من الدول في نقاشات حول مسار السلام، ولا سيما أعضاء كتلة "بريكس" التي تضم إلى روسيا كلا من البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، وهي بلدان تبنّت مواقف أكثر حيادية بشأن الحرب .