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عربي و دولي

غرق قاطرة إثر اصطدامها بناقلة تعبر قناة السويس

2023-08-05 | 10:28
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غرق قاطرة إثر اصطدامها بناقلة تعبر قناة السويس
غرق قاطرة إثر اصطدامها بناقلة تعبر قناة السويس

أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر، الفريق أسامة ربيع، اليوم السبت، الدفع بفريق الإنقاذ البحري والرافعة لانتشال القاطرة "فهد" جراء تصادمها مع إحدى الناقلات العابرة للقناة.

وأفاد الفريق أسامة ربيع بأن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة "CHINAGAS LEGEND" والقاطرة "فهد"، إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكم 51 بمنطقة البلاح، والذي أسفر عن غرق القاطرة.

وأوضح رئيس الهيئة أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هونج كونغ، مع القاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح، مما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.

هذا وبينت الهيئة أن طول الناقلة يبلغ 230 مترا، وعرضها 36 مترا، بغاطس 27 قدم، وحمولة كلية 52 ألف طن وتنتظر السفينة حاليا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

وأضاف رئيس الهيئة أنه على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد حيث لاتزال أعمال الإنقاذ جارية، كما تم الدفع بالرافعة" إنقاذ " لإجراء أعمال انتشال القاطرة، مشيرا إلى أنه جاري إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.
 
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غرق قاطرة إثر اصطدامها بناقلة تعبر قناة السويس

عربي و دولي

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