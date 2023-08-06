غوتيريش: طبول الحرب النووية تدق مرة أخرى

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن "طبول الحرب النووية تدق مرة أخرى"، مشيراً إلى أنّ "شبح الحرب النووية الذي كان يلوح في الأفق خلال الحرب الباردة قد ظهر من جديد".



ولفت غوتيريش، في رسالة بمناسبة الذكرى السنوية الـ 78 للقصف النووي على مدينة هيروشيما اليابانية، الى أنّ "بعض الدول تهدد، بشكل متهور، باستخدام أدوات الإبادة هذه من جديد".



كما حث المجتمع الدولي على التعلم من "الكارثة النووية" التي عصفت بالمدينة اليابانية في 6 آب 1945.



وشدد غوتيريش على أنّ "الدول التي تمتلك أسلحة نووية يتعين عليها أن تلتزم بعدم استخدامها مطلقاً"، مؤكدًا التزام الأمم المتحدة بـ"مواصلة العمل لتعزيز القواعد العالمية بشأن نزع السلاح وعدم الانتشار، ولا سيما معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة حظر الأسلحة النووية".