البابا فرنسيس في ختام الأيام العالمية للشباب: لنصلي من أجل الانسانية

أشار البابا فرنسيس، في عظته للشباب في ختام قداس الأيام العالمية للشباب في لشبونة البرتغالية، إلى أنّ "الرب يعلم كم أنكم أشخاص جيّدون، هو وحده يعلم ما زرعه في قلوبكم"، مشيراً إلى أنّ "أولئك الذين لم يتمكنوا من المجيء إلى لشبونة بسبب الحرب والصراع، أريد أن أعانقهم"، لافتًا إلى "أنني أريد أن أشارككم رغبة لدي في قلبي، هي حلم سلام، لنصلي من أجل الإنسانية".