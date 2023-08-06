اغتيال ثلاثة فلسطينين في جنين .. وحماس تتوعد!

أعلنت حركة "حماس" استشهاد ثلاثة فلسطينين اغتالتهم إسرائيل في مدينة جنين ، واكدت أن إسرائيل "لن تفلت من دفع الثمن" .ونقلت" روسيا اليوم" عن الناطق باسم حركة "حماس"،حازم قاسم: أن "العدو الصهيوني يرتكب جريمة جديدة باغتياله لثلاثة من أبناء شعبنا الفلسطيني في جنين، في تصعيد لعدوانه وإرهابه المتواصل على شعبنا".وقال: إن "الاحتلال لن يفلت من دفع ثمن جرائمه، فشعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة لن يمرروا عدوان الاحتلال دون تدفيعه الثمن".وتابع: إن "هذا التصعيد من العدو الصهيوني الذي يستهدف شعبنا ومقدساته، يؤكد ضرورة العمل الجاد لصياغة خطة وطنية عملية لمواجهة الاحتلال، وانخراط الكل الوطني في برنامج مواجهة إرهاب حكومة المستوطنين".