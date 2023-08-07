بالفيديو - قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم شعفاط بالقدس المحتلة فجر اليوم

​أكدت روسيا اليوم انها أسقطت مسيّرة أوكرانية في منطقة كالوغا الواقعة على بعد أقل من 200 كيلومتر جنوب غرب موسكو مع تكاثر الهجمات التي تستهدف العاصمة الروسية.