بالفيديو - قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم شعفاط بالقدس المحتلة فجر اليوم

قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط بالقدس المحتلة فجر اليوم pic.twitter.com/Bwus6pO4wo
— القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) August 7, 2023
قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط بالقدس المحتلة فجر اليوم pic.twitter.com/Bwus6pO4wo
أكدت روسيا اليوم انها أسقطت مسيّرة أوكرانية في منطقة كالوغا الواقعة على بعد أقل من 200 كيلومتر جنوب غرب موسكو مع تكاثر الهجمات التي تستهدف العاصمة الروسية.
أعلن قادة الانقلاب في النيجر امس إغلاق المجال الجوي للبلاد فيما انتهت المهلة التي حددتها لهم الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) لتسليم السلطة أو مواجهة تدخل عسكري.
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