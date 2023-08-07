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عربي و دولي

بالفيديو - قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم شعفاط بالقدس المحتلة فجر اليوم

2023-08-07 | 02:49
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بالفيديو - قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم شعفاط بالقدس المحتلة فجر اليوم
بالفيديو - قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم شعفاط بالقدس المحتلة فجر اليوم

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بالفيديو - قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم شعفاط بالقدس المحتلة فجر اليوم

عربي و دولي

مخيم شعفاط

القدس

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