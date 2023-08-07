مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى اليوم من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي .

وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" فقد نفذ المستوطنون جولات استفزازية، وأدَّوا طقوساً تلمودية، وقدم الحاخامات شروحات عن "الهيكل المزعوم"، فيما نشرت قوات الاحتلال عناصرها في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرفين.

من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك صباح اليوم pic.twitter.com/nJ4SOm68uX