مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى اليوم من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي .
وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" فقد نفذ المستوطنون جولات استفزازية، وأدَّوا طقوساً تلمودية، وقدم الحاخامات شروحات عن "الهيكل المزعوم"، فيما نشرت قوات الاحتلال عناصرها في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرفين.
من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك صباح اليوم pic.twitter.com/nJ4SOm68uX
— القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) August 7, 2023
اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى اليوم من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي .
وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" فقد نفذ المستوطنون جولات استفزازية، وأدَّوا طقوساً تلمودية، وقدم الحاخامات شروحات عن "الهيكل المزعوم"، فيما نشرت قوات الاحتلال عناصرها في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرفين.
من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك صباح اليوم pic.twitter.com/nJ4SOm68uX
من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك صباح اليوم pic.twitter.com/nJ4SOm68uX
— القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) August 7, 2023
أكدت روسيا اليوم انها أسقطت مسيّرة أوكرانية في منطقة كالوغا الواقعة على بعد أقل من 200 كيلومتر جنوب غرب موسكو مع تكاثر الهجمات التي تستهدف العاصمة الروسية.
أعلن قادة الانقلاب في النيجر امس إغلاق المجال الجوي للبلاد فيما انتهت المهلة التي حددتها لهم الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) لتسليم السلطة أو مواجهة تدخل عسكري.