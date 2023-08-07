روسيا تؤكد اسقاط مسيّرة على بعد أقل من 200 كيلومتر من موسكو

وكتب حاكم المنطقة فلاديسلاف تشابشا عبر تلغرام "أسقطت الدفاعات الجوية مسيّرة فوق منطقة فيرزكوفسكي" خلال الليل، مضيفا أن الحادث لم يلحق أضرارا بشرية أو مادية.

وكانت السلطات الروسية قالت في الثالث من آب إنها أسقطت سبع مسيّرات أوكرانية في هذه المنطقة الواقعة على بعد حوالى 180 كيلومترا من موسكو.

وأعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين امس أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيّرة كانت تستهدف العاصمة الروسية.

وأوضحت السلطات أن موسكو تعرضت الأسبوع الماضي لهجمات عدة بمسيّرات ألحقت إحداها أضرارا ببرج تجاري في حي الأعمال الرئيسي، استهدف مرتين في غضون أيام قليلة.