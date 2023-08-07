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واشنطن: إنهاء الانقلاب في النيجر دبلوماسيا لا يزال ممكنا

2023-08-07 | 16:31
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واشنطن: إنهاء الانقلاب في النيجر دبلوماسيا لا يزال ممكنا
واشنطن: إنهاء الانقلاب في النيجر دبلوماسيا لا يزال ممكنا

اعتبر متحدث باسم الخارجية الاميركية الاثنين في واشنطن أن انهاء الانقلاب في النيجر بالسبل الدبلوماسية لا يزال ممكنا.

وصرح المتحدث ماثيو ميلر للصحافيين "لا يزال الأمر ممكنا. نعتقد أن على المجلس العسكري أن ينسحب ويسمح للرئيس (محمد) بازوم باستعادة منصبه".

وأعلن رئيس وزراء النيجر حمودو محمدو الإثنين أن الانقلابيين العسكريين طلبوا من وفد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) "العودة" إلى نيامي، مشيرا إلى أن أعضاء الوفد "سيكونون في نيامي على الأرجح اليوم (الإثنين) أو غدا".

ورأى ماثيو ميلر أن استخدام القوة يشكل الحل "الأخير" بالنسبة الى دول غرب إفريقيا، مشيرا الى أن الولايات المتحدة "تركز على ايجاد حل دبلوماسي".

وانتقد قيام مالي وبوركينا فاسو بإرسال وفد رسمي مشترك الى نيامي، وهما بلدان يحكمهما عسكريون أيضا.

وقال ميلر للصحافيين "لو اعتقدنا أنهما يرسلان موفدين في محاولة لإعادة السلطات الديموقراطية والنظام الدستوري، لنظرنا الى ذلك بوصفه أمرا مفيدا، لكنني أشك الى حد بعيد في أن يكون الأمر على هذا النحو".
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