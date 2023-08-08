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عربي و دولي

انقلابيو النيجر يعلنون تعيين علي الأمين زين رئيسا للوزراء

2023-08-08 | 01:46
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انقلابيو النيجر يعلنون تعيين علي الأمين زين رئيسا للوزراء
انقلابيو النيجر يعلنون تعيين علي الأمين زين رئيسا للوزراء

أعلن العسكريّون الانقلابيّون في النيجر في بيان تُلي عبر التلفزيون الوطني مساء امس تعيين علي الأمين زين رئيسا الوزراء.

 وقال العقيد أحمدو عبد الرحمن "عُيّن علي الأمين زين رئيسا للوزراء".

وبمجرّد وصوله إلى السلطة، كان الرئيس الأسبق مامادو تانجا قد عيّن علي الأمين زين وزيرا للمال عام 2002 لمعالجة وضع اقتصادي ومالي فوضوي.

وقد شغل زين منصب وزير المال إلى أن أُطيح تانجا في انقلاب عام 2010 نفّذه القائد العسكري سالو دجيبو، قبل تنظيم انتخابات رئاسيّة فاز بها محمدو إيسوفو، سلف محمد بازوم الذي أطيح من السلطة في 26 تمّوز المنصرم.

وزين خبير اقتصادي شغل أيضا منصب ممثّل مصرف التنمية الإفريقي في تشاد وساحل العاج والغابون.

وأضاف عبد الرحمن أنّ "اللفتنانت كولونيل حبيب عثمان عُيّن أيضا قائدا للحرس الرئاسي".

وتأتي هذه التعيينات غداة انتهاء مهلة حدّدتها المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إكواس) للعسكريّين الانقلابيّين من أجل إعادة بازوم إلى منصبه. ولم تستبعد المجموعة استخدام القوّة إذا لم يُنفّذ مطلبها.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، ينقسم شركاء النيجر، الغربيّون منهم والأفارقة، حيال مسألة تنفيذ تدخّل عسكري لإعادة السلطة إلى المدنيّين، في وقت تجتمع المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا مجددا الخميس في أبوجا بنيجيريا.

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انقلابيو النيجر يعلنون تعيين علي الأمين زين رئيسا للوزراء

عربي و دولي

النيجر

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علي الأمين زين

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