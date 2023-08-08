في موقف نادر ... واشنطن تصف هجوماً شنه مستوطنون وأدى الى استشهاد شاب فلسطيني بأنه "إرهابي"

وكان مكتب وزارة الخارجية الأميركية للشرق الأدنى ندد السبت الماضي بهذا "الهجوم الإرهابي الذي شنه مستوطن إسرائيلي متطرف".

وامس قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن هذا الاختيار للكلمات لم يكن خطأ، مضيفا "منطقنا هو أن الأمر يتعلق بهجوم إرهابي، ونحن قلقون بشأنه لذا صنّفناه على أنّه كذلك".

ودعا ميلر إلى "تحقيق العدالة بالقدر نفسه من الصرامة في كل حالات العنف المتطرف أيا يكن منفّذوها"، مرحّبًا بتوقيف إسرائيليين يشتبه بقتلهما الفلسطيني.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية اعلنت مساء الجمعة في بيان استشهاد الشاب قصي جمال معطان البالغ من العمر 19 عاما برصاص مستوطنين اسرائيليين في قرية برقة شرقي رام الله.