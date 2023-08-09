روسيا تعلن إسقاط مسيّرتين حاولتا التحليق فوق موسكو

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين قوله إنه تم إسقاط مسيّرتين حاولتا التحليق فوق العاصمة، في حين توعدت أوكرانيا روسيا -الثلاثاء- بالقضاء على أسطولها في البحر الأسود إذا واصلت حصارها واستهداف موانئها.

وقال سوبيانين عبر تليغرام إن مسيّرتين حاولتا التحليق فوق موسكو، وقد أسقطت إحداهما في منطقة دوموديدوفو جنوبي العاصمة، فيما أسقطت الثانية بمنطقة طريق مينسك السريع، دون أن يعطي تفاصيل بشأن مصدر الهجوم، مشيرا إلى أنه "لا توجد حاليا معلومات عن ضحايا" على صلة بالحادث.



من جهة أخرى، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن بلاده سترد على هجمات روسيا في البحر الأسود، لضمان عدم حصار مياهها وقدرتها على استيراد وتصدير الحبوب وسلع أخرى.



وأضاف زيلينسكي –في مقطع مصور بثته الرئاسة الأوكرانية- "إذا استمرت روسيا في الهيمنة على البحر الأسود خارج أراضيها وحاصرتنا أو أطلقت علينا النار مرة أخرى أو أطلقت الصواريخ على موانئنا فإن أوكرانيا ستفعل الشيء نفسه، هذا دفاع عادل عن فرصنا في أي ممر".



وتابع الرئيس الأوكراني "ليس لدينا الكثير من السفن، لكن يجب أن يفهم الروس بوضوح أنه بحلول نهاية الحرب لن تكون لديهم سفن".



وفي المقطع المصور الذي تضمن تصريحات أدلى بها لصحفيين من أميركا اللاتينية دعا زيلينسكي روسيا إلى وقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على الموانئ الأوكرانية والسماح بالتجارة.