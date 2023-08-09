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عربي و دولي

بشار الأسد: لم نتدخل لحل الأزمة في لبنان ولا ندعم أي مرشح

2023-08-09 | 05:21
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بشار الأسد: لم نتدخل لحل الأزمة في لبنان ولا ندعم أي مرشح
بشار الأسد: لم نتدخل لحل الأزمة في لبنان ولا ندعم أي مرشح

اكد الرئيس السوري بشار الاسد خلال لقاء تلفزيوني أن "هناك سيناريوهات لخلق حالة من الرعب في سوريا مثلما حدث مع القذافي وصدام حسين".

وتابع : "الدول التي خلقت الفوضى في سوريا هي التي تتحمل مسؤولية تجارة المخدرات والمعارضة التي أعترف بها هي المعارضة المصنّعة محليا لا المصنعة خارجيا".
واضاف: "الجامعة العربية لم تتحول إلى مؤسسة بالمعنى الحقيقي. وتمكنا بعدة طرق من تجاوز قانون قيصر وهو ليس العقبة الأكبر".
واعتبر الاسد أن "صورة الحرب تمنع أي مستثمر من القدوم للتعامل مع السوق السورية، والعلاقة بيني وبين ابني حافظ هي علاقة عائلة لا أناقش معه قضايا الحكم".
وتابع في حديثه "التنحي عن السلطة لم يكن مطروحا على الإطلاق لأنه سيكون هروبا بسبب الحرب".

وعن الأزمة اللبنانية قال الأسد: لم نتدخل لحل الأزمة في لبنان ولا ندعم أي مرشح.
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بشار الاسد

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