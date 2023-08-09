الاتحاد الأوروبي بصدد التحضير لفرض عقوبات على النيجر

قالت مصادر لرويترز، "إن دول الاتحاد الأوروبي بدأت إرساء أسس لفرض أولى العقوبات على أعضاء المجلس العسكري في النيجر، الذي استولى على السلطة الشهر الماضي".



ويرفض القادة العسكريون الجدد حتى الآن الجهود الديبلوماسية الدولية للوساطة، ودعت دول الجوار التي تدعم الانقلاب الأمم المتحدة إلى منع التدخل العسكري الذي تهدد به دول أخرى في غرب أفريقيا.



وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي يشارك في العمل على فرض العقوبات وديبلوماسي من التكتل، إن الاتحاد الأوروبي بدأ مناقشة معايير الإجراءات العقابية.



وأضاف المسؤول أن الإجراءات ستستهدف "تقويض الديموقراطية" في النيجر ومن المرجح الاتفاق عليها قريبا.



وذكر الديبلوماسي أن "الخطوة التالية ستكون فرض عقوبات على أفراد من المجلس العسكري" يعتبرون مسؤولين.



وقال المسؤول وديبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي إن المسؤولين بالتكتل يناقشون الأمر اليوم الأربعاء. وتحدثت المصادر الثلاثة بشرط عدم نشر هوياتها.