زعيم كوريا الشمالية يطرد رئيس أركان جيشه ويدعو للاستعداد للحرب

نقلت "فرانس برس" عن وسائل إعلام رسمية في بيونغ يانغ اليوم، أن "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أقال أعلى جنرال في الجيش"، داعياً إلى تكثيف الاستعدادات للحرب "بطريقة هجومية" عبر تعزيز إنتاج الأسلحة والقيام بتدريبات أكثر.

