زعيم كوريا الشمالية يطرد رئيس أركان جيشه ويدعو للاستعداد للحرب
نقلت "فرانس برس" عن وسائل إعلام رسمية في بيونغ يانغ اليوم، أن "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أقال أعلى جنرال في الجيش"، داعياً إلى تكثيف الاستعدادات للحرب "بطريقة هجومية" عبر تعزيز إنتاج الأسلحة والقيام بتدريبات أكثر.
وبرزت هذه التطورات خلال اجتماع اللجنة العسكرية المركزية، وفق ما أورد تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، وبعد أيام فقط من قيام كيم بزيارات تفقدية للعديد من مصانع الأسلحة الرئيسية.
ويأتي الاجتماع العسكري في الوقت الذي تستعد فيه سيول وواشنطن لإجراء مناورات عسكرية مشتركة كبيرة في وقت لاحق هذا الشهر، تعتبرها كوريا الشمالية بمثابة تمهيد لغزوها.
وذكر تقرير الوكالة أن كيم أقال رئيس الأركان العامة باك سو إيل خلال الاجتماع واستبدله بنائب الماريشال ري يونغ غيل، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.