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عربي و دولي

الدفاع الروسية: إسقاط 11 مسيّرة أوكرانية قرب القرم

2023-08-10 | 01:56
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الدفاع الروسية: إسقاط 11 مسيّرة أوكرانية قرب القرم
الدفاع الروسية: إسقاط 11 مسيّرة أوكرانية قرب القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنها "أسقطت ليلا 11 طائرة أوكرانية مسيّرة بالقرب من شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى طائرتين مسيّرتين كانتا تحلقان باتجاه العاصمة موسكو".

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه "بالقرب من مدينة سيفاستوبول، أصيبت طائرتان مسيّرتان بأنظمة دفاعية مضادة للطائرات كانت في الخدمة، وتم إخضاع تسع طائرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية وتحطمت في البحر الأسود قبل أن تصل إلى أهدافها".

وأشارت الوزارة إلى "عدم ورود معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار في أي من المناطق المعنية".
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