إعلان حال الطوارئ في الإكوادور بعد اغتيال مرشح للانتخابات

فرضت حال الطوارئ في الإكوادور مدة ستين يوماً، بعد اغتيال مرشح للانتخابات الرئاسية التي أبقي على موعدها في 20 آب على ما أعلنت السلطات.

وقال رئيس الإكوادور غييرمو لاسو في كلمة بثت عبر يوتيوب "القوات المسلحة في حالة تعبئة عبر الأراضي الوطنية لضمان أمن المواطنين والهدوء في البلاد وانتخابات حرة وديموقراطية في 20 آب".



وأوضحت المسؤولة في المجلس الانتخابي الوطني ديانا اتاماينت أن موعد الانتخابات العامة المبكرة في الإكوادور أبقي في 20 آب.



وأكدت في إعلان مشترك مع الرئيس لاسو "ستبقى الانتخابات المقررة في 20 آب في موعدها بموجب التفويض الدستوري القانوني".



اغتيل المرشح الوسطي فرناندو فيافيسينسيو الذي يحل في المرتبة الثانية بحسب استطلاعات الرأي بين المرشحين للانتخابات الرئاسية التي تجرى دورتها الأولى في 20 آب، بالرصاص في ختام لقاء انتخابي مساء الأربعاء في كيتو.



وقتل المرشح البالغ 59 عاما وهو صحافي عند خروجه من قاعة رياضية في شمال العاصمة بعد لقاء انتخابي.



وأشارت النيابة العامة أيضا إلى وقوع "تسعة جرحى من بينهم مرشحة إلى البرلمان وشرطيان"، كما قتل أحد المهاجمين الذي أرداه حراس.