ارتفاع عدد قتلى الحريق في هاواي إلى 36

قال مسؤولون في مقاطعة ماوي ثاني أكبر جزر ولاية هاواي الأميركية : "إن عدد القتلى في حريق غابات في بلدة لاهاينا التاريخية، ارتفع إلى 36، بحسب "روسيا اليوم".

وحريق لاهاينا هو واحد من عدة حرائق دمرت بلدات بأكملها في هاواي، وانتشر في البداية بفعل الرياح من إعصار "دورا"، ما أدى إلى انتقال الحريق إلى جزيرة ماوي، تاركا وراءه سيارات محترقة وأكواما من الأنقاض التي يتصاعد منها الدخان.



وقال مسؤولون :"إن 271 مبنى تضرر أو دمر وأصيب العشرات، وأفاد خفر السواحل بأنه أنقذ 14 شخصا قفزوا في الماء هرباً من ألسنة اللهب والدخان".



وأضاف المسؤولون: "إن من بين الجرحى ثلاثة أشخاص أصيبوا بحروق خطيرة نقلوا جواً إلى وحدة الحروق في مركز ستراوب الطبي في جزيرة أواهو، فيما نقل 20 آخرون إلى مركز ماوي ميموريال الطبي".