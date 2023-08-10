"رويترز": سيُطلق سراح عدد من الإيرانيين المحتجزين في أميركا بموجب اتفاق بين البلدين

أفادت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع، بأنّه "سيطلق سراح عدد من الإيرانيين المحتجزين في أميركا بموجب اتفاق بين واشنطن وطهران".

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض "أتتا تلقينا تأكيدًا أن إيران أفرجت عن خمسة أميركيين ووضعتهم رهن الإقامة الجبرية"، معتبرًا أنّ "نقل أميركيين من السجن إلى الإقامة الجبرية في إيران مشجع"، كاشفًا أنّه "ما تزال المفاوضات من أجل إطلاق سراح المحتجزين الأميركيين جارية وحساسة".





ويأتي ذلك ليؤكّد ما أفادت به صحيفة "نيويورك تايمز" بأنّ "الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع طهران لإطلاق سراح 5 أمريكيين وإلغاء تجميد أموال لإيران، موضحة أنّ "الاتفاق سيتضمن إلغاء تجميد نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني".



ولفتت الصحيفة إلى أنّه "كخطوة أولى في الاتفاقية، التي تأتي بعد أكثر من عامين من المفاوضات الهادئة، أطلقت إيران سراح خمسة إيرانيين أميركيين مزدوجي الجنسية في الإقامة الجبرية، بحسب محامي أحد السجناء".





والسجناء هم سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز، الذين سُجنوا جميعًا بتهم التجسس، بالإضافة إلى اثنين آخرين حجبت عائلاتهما أسمائهما. أحد الأميركيين الذين لم يتم الكشف عن هويتهم عالِم والآخر رجل أعمال، وفقًا لشخصين تم إطلاعهما على ترتيبات الإفراج.



وتم نقل السجناء الثلاثة المذكورين وشخص آخر يوم الخميس من سجن إيفين، أحد أكثر مراكز الاعتقال شهرة في إيران، إلى فندق في العاصمة طهران، حيث سيتم احتجازهم لعدة أسابيع حتى يُسمح لهم بالصعود إلى أحد الفنادق.