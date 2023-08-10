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6 مليارات دولار مقابل 5 أميركيين.. تفاصيل صفقة إيران وأميركا

2023-08-10 | 16:06
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6 مليارات دولار مقابل 5 أميركيين.. تفاصيل صفقة إيران وأميركا
6 مليارات دولار مقابل 5 أميركيين.. تفاصيل صفقة إيران وأميركا

اتضحت معالم صفقة مثيرة للجدل بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وإيران، بموجبها ستفرج واشنطن عن 6 مليارات دولار كانت تخضع للعقوبات، مقابل إفراج إيران عن 5 أميركيين كانوا محتجزين لديها.

سيتم تنفيذ صفقة تبادل السجناء والإفراج عن الأموال، بوساطة عُمان وقطر وسويسرا ، عبر سلسلة من الخطوات المنسقة.

- أبلغ مصدر رويترز اليوم الخميس بأن طهران ستسمح لأميركيين نقلوا من سجن إيفين إلى الإقامة الجبرية بمغادرة إيران بعد رفع التجميد عن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية.

- قال إن عددا من الإيرانيين المسجونين سيُطلق سراحهم بموجب الاتفاق بين طهران وواشنطن. وأضاف المصدر الذي اطلع على الاتفاق "طرفا الاتفاق يناقشون قضايا فنية بسيطة متعلقة بنقل الأموال إلى إيران".
 قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، الخميس، إن الولايات المتحدة حصلت على تأكيد بأن إيران أخرجت خمسة محتجزين أميركيين من السجن إلا أنهم لا يزالون قيد الإقامة الجبرية وأضاف أن المحادثات جارية للإفراج النهائي عنهم.

- قالت قناة (إن.بي.سي) نيوز في فبراير إن واشنطن وطهران تجريان محادثات غير مباشرة لبحث تبادل الأسرى ونقل أموال إيرانية بمليارات الدولارات موجودة في بنوك كوريا الجنوبية وهو ماتحول دونه العقوبات الأميركية في الوقت الراهن.

- إن جرى نقل الأموال، فستُنفق فقط في الأغراض الإنسانية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أميركية عن مصادر سياسية.
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