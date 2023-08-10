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عربي و دولي

رئيس كوت ديفوار: "إكواس" تستعد للتدخل العسكري في النيجر

2023-08-10 | 16:37
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رئيس كوت ديفوار: &quot;إكواس&quot; تستعد للتدخل العسكري في النيجر
رئيس كوت ديفوار: "إكواس" تستعد للتدخل العسكري في النيجر

في تطور مفاجئ، أعلن رئيس دولة كوت ديفوار، الحسن واتارا، أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) قررت بدء تدخلها العسكري في النيجر "في أقرب وقت".

وأعلن رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا، الخميس، أن قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) أعطوا الضوء الأخضر لعملية عسكرية "تبدأ في أقرب وقت ممكن" لاستعادة النظام الدستوري في النيجر حيث تولى عسكريون السلطة قبل أسبوعين.

وصرّح واتارا لوكالة فرانس برس أن "رؤساء الأركان سيعقدون مؤتمرات أخرى لضبط التفاصيل، لكنهم حصلوا على موافقة مؤتمر قادة الدول لبدء العملية في أقرب وقت ممكن". وقد قررت "إكواس" نشر "القوة الاحتياطية" التابعة للمنظمة لإعادة الرئيس النجيري المخلوع محمد بازوم.

وكان واتارا قد قال للصحافة الخميس، في وقت سابق، إن "الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تدخلت في الماضي في ليبيريا وسيراليون وغامبيا وغينيا بيساو" عندما كان نظامها الدستوري مهددا.

وتابع: "اليوم، النيجر تعيش وضعا مماثلا وأريد القول إن "إكواس" لا تستطيع قبول ذلك".

وأضاف واتارا "حاولنا التحاور مع الانقلابيين في النيجر، أرسلنا وفودا وشخصيات رفيعة.. لكنهم أبقوا الرئيس (محمد) بازوم رهينة".
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