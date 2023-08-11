بايدن: المشاكل الاقتصادية المتنامية في الصين تجعل منها قنبلة موقوتة

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن "روسيا أطلقت 4 صواريخ فرط صوتية من طراز "كينجال" على غرب أوكرانيا لم تعترض الدفاعات الجوية منها سوى صاروخ واحد، في هجوم أفاد مسؤولون في وقت سابق أنه أسفر عن مقتل طفل".