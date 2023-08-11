بايدن: المشاكل الاقتصادية المتنامية في الصين تجعل منها قنبلة موقوتة

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن "روسيا أطلقت 4 صواريخ فرط صوتية من طراز "كينجال" على غرب أوكرانيا لم تعترض الدفاعات الجوية منها سوى صاروخ واحد، في هجوم أفاد مسؤولون في وقت سابق أنه أسفر عن مقتل طفل".
في تطور مفاجئ، أعلن رئيس دولة كوت ديفوار، الحسن واتارا، أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) قررت بدء تدخلها العسكري في النيجر "في أقرب وقت".
اتضحت معالم صفقة مثيرة للجدل بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وإيران، بموجبها ستفرج واشنطن عن 6 مليارات دولار كانت تخضع للعقوبات، مقابل إفراج إيران عن 5 أميركيين كانوا محتجزين لديها.