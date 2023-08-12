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عربي و دولي

روسيا تعلن اسقاط 20 مسيّرة أوكرانية قرب شبه جزيرة القرم

2023-08-12 | 02:16
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روسيا تعلن اسقاط 20 مسيّرة أوكرانية قرب شبه جزيرة القرم
روسيا تعلن اسقاط 20 مسيّرة أوكرانية قرب شبه جزيرة القرم

روسيا تعلن اسقاط 20 مسيّرة أوكرانية قرب شبه جزيرة القرم

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 14 طائرة مسيّرة بينما تم إخضاع ست طائرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية، مضيفة أنه لم تقع إصابات أو أضرار.

وفي موسكو، قال مسؤولون امس إنهم دمروا طائرة مسيّرة كانت تستهدف العاصمة، في أحدث هجوم على المدينة خلال الأيام الأخيرة.

وقالت وزارة الدفاع إن طائرة مسيّرة أوكرانية دُمرت فوق المناطق الغربية لموسكو، مضيفة أنه لم تقع إصابات أو أضرار.

وفي تموز الماضي استهدفت مسيّرات أوكرانية  مستودعا للذخيرة في شبه جزيرة القرم وألحقت أضرارا بجسر مضيق كيرتش الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي لروسيا.

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