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عربي و دولي

العثور على أربعة سياح فرنسيين فقدوا قبل يومين في غابة شمال غواتيمالا

2023-08-12 | 02:21
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العثور على أربعة سياح فرنسيين فقدوا قبل يومين في غابة شمال غواتيمالا
العثور على أربعة سياح فرنسيين فقدوا قبل يومين في غابة شمال غواتيمالا

أعلنت غواتيمالا العثور على أربعة سياح فرنسيين امس بعد أن فقدوا لمدة يومين في غابة شمال البلاد، بالقرب من الحدود مع المكسيك وبليز.

 

وقال غوستافو آرا المدير الإقليمي لجهاز الإطفاء إن العائلة كانت "تعاني من الجفاف قليلا وقد استقرت حالتها".

وكان المعهد الغواتيمالي للسياحة قد قال في بيان على منصات التواصل الاجتماعي إن السياح، وجميعهم من أسرة واحدة، "شوهدوا للمرة الأخيرة" الأربعاء في حديقة تيكال الوطنية في منطقة بيتن.

والسياح الأربعة هم امرأتان (40 و68 عاما) ورجل في الحادية والأربعين وطفل في السادسة، بحسب المصدر نفسه.

وحديقة تيكال هي الموقع الأثري الأبرز لحضارة المايا في غواتيمالا، ويبعد 500 كلم شمال العاصمة.

والموقع المعروف بأهراماته ومعابده مدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ 1979، ويقع في منطقة نائية تنشط فيها عصابات تجارة المخدرات.

وتم العثور على السياح المفقودين في حديقة تيكال على بعد خمسة كيلومترات من المنطقة الأثرية الرئيسية.

وأظهرت صور نشرتها السلطات أن الأسرة تخضع للتقييم والعلاج من قبل رجال الإنقاذ، قبل نقلها جوا إلى مدينة غواتيمالا.

وفي كانون الثاني/يناير 2022، عُثر على سائح ألماني ميتا في حديقة تيكال بعد يومين من انفصاله عن مجموعته.

العثور على أربعة سياح فرنسيين فقدوا قبل يومين في غابة شمال غواتيمالا

عربي و دولي

سياح فرنسيين

غواتيمالا

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