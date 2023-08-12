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أ.ف.ب: إخلاء برج إيفل وسط باريس بسبب إنذار أمني
2023-08-12 | 08:43
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أ.ف.ب: إخلاء برج إيفل وسط باريس بسبب إنذار أمني
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