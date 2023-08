ويقع مسجد زاريا المركزي في زاريا، وهي واحدة من أكبر مدن شمال نيجيريا.



وقالت وكالة إدارة الطوارئ الحكومية: "أصيب 23 شخصاً وتم نقلهم إلى المستشفى من قبل رجال إطفاء".



وقال مسؤولون في الدولة إن المسجد شيد في ثلاثينات القرن التاسع عشر.



وأظهرت مقاطع مصورة تم تسجيلها على ما يبدو في مكان الحادث فتحة واسعة حيث سقط جزء من السقف.

UPDATED: Eight persons have died and seven others were injured when a mosque collapsed in Zaria Local Government Area of Kaduna State on Friday. pic.twitter.com/6J132fDQMF