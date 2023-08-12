الخارجية السورية: استهداف أميركي لحافلة عسكرية بدير الزور

قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان إن القوات الأميركية استهدفت حافلة تقل عددا من عناصر الجيش السوري، جنوب شرقي دير الزور، مما أسفر عن سقوط عدد من العسكريين واصابة آخرين.