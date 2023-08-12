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عربي و دولي

الخارجية السورية: استهداف أميركي لحافلة عسكرية بدير الزور

2023-08-12 | 16:16
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الخارجية السورية: استهداف أميركي لحافلة عسكرية بدير الزور
الخارجية السورية: استهداف أميركي لحافلة عسكرية بدير الزور

قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان إن القوات الأميركية استهدفت حافلة تقل عددا من عناصر الجيش السوري، جنوب شرقي دير الزور، مما أسفر عن سقوط عدد من العسكريين واصابة آخرين.

وأضافت ان هذا العمل يتزامن مع زيادة الضغوط الاقتصادية على الشعب السوري بهدف اطالة أمد الحرب ومواصلة زعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

واكدت عزمها على الاستمرار في حربها على الارهاب للقضاء على فلوله والتزامها بالعمل وفق القانون الدولي لتحرير أراضيها من الاحتلال.
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عربي و دولي

سوريا

دير الزور

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