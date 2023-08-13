توقيف 9 بهائيين في إيران على خلفية شبهات فساد

أوقفت السلطات الإيرانية تسعة من أتباع الديانة البهائية المحظورة في البلاد، على خلفية شبهات فساد تشمل تبييض الأموال والتهرب الضريبي، وفق ما أعلنت وزارة الأمن الأحد.