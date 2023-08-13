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عربي و دولي

توقيف 9 بهائيين في إيران على خلفية شبهات فساد

2023-08-13 | 10:14
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توقيف 9 بهائيين في إيران على خلفية شبهات فساد
توقيف 9 بهائيين في إيران على خلفية شبهات فساد

أوقفت السلطات الإيرانية تسعة من أتباع الديانة البهائية المحظورة في البلاد، على خلفية شبهات فساد تشمل تبييض الأموال والتهرب الضريبي، وفق ما أعلنت وزارة الأمن الأحد.

وأوضحت وزارة الأمن (الاستخبارات) أن "التوقيفات حصلت في طهران وطالت أفراد مجموعة تمتلك "20 صيدلية، ثلاث شركات لمستحضرات التجميل والعديد من المستودعات غير القانونية".

وأشارت إلى "توقيف تسعة أشخاص ومصادرة 40 صيدلية ومستودعاً"، متهمة الموقوفين "بارتكاب كل أنواع المخالفات والجرائم"، بما يشمل "تهريب الأدوية واحتكارها، الاحتيال، تبييض الأموال، والتهرب الضريبي".
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عربي و دولي

ايران

الديانة البهائية

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