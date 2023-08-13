مصرع شخص وفقدان أثر آخر في انقلاب قارب في نهر جنوب تايلاند

أعلنت الشرطة التايلاندية، مصرع شخص وفقدان أثر آخر في انقلاب قارب كانا على متنه في نهر في جنوب تايلاند.

وانقلب القارب بعدما ضربته شاهقة مائية، ما ألقى بسبعة ركاب تايلانديين في مياه نهر بانغتابون في مقاطعة بان لايم في محافظة فيتشابوري مساء السبت.



وتم إنقاذ أربع نساء ورجل من المياه وقد تعرّضوا لإصابات طفيفة، فيما واصل عناصر الإنقاذ حتى منتصف الليل البحث عن الراكبين الآخرين.



صباح الأحد أعلنت الشرطة المحلية أنها انتشلت جثة رجل في أوائل العشرينات من العمر.



ولم ترد أي معلومات بشأن الراكب السابع الذي يعتقد أنه رجل في العشرينيات من العمر.