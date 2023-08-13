المجموعة العسكرية في النيجر تطلب دعم غينيا

وأفاد بذلك التلفزيون الرسمي الغيني، مشيراً إلى أن "رئيس البلاد العقيد مامادي دومبويا استقبل في كوناكري الوفد النيجري برئاسة الجنرال موسى سالاو بارمو مساء أمس السبت".

وأعلن بارمو أنه جاء "ليشكر السلطات الغينية على دعمها للمجلس الوطني لحماية الوطن (الممسك بالسلطة منذ الانقلاب)، خلال هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها النيجر".