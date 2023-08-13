المجموعة العسكرية في النيجر تطلب دعم غينيا
طلب وفد من المجموعة العسكرية الانقلابية في النيجر من سلطات غينيا "تعزيز الدعم لمواجهة التحديات المقبلة"، فيما تلوح دول غرب إفريقيا بالتدخل عسكرياً لإعادة النظام الدستوري إلى نيامي، وفق وكالة "فرانس برس".
وأفاد بذلك التلفزيون الرسمي الغيني، مشيراً إلى أن "رئيس البلاد العقيد مامادي دومبويا استقبل في كوناكري الوفد النيجري برئاسة الجنرال موسى سالاو بارمو مساء أمس السبت".
وأعلن بارمو أنه جاء "ليشكر السلطات الغينية على دعمها للمجلس الوطني لحماية الوطن (الممسك بالسلطة منذ الانقلاب)، خلال هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها النيجر".