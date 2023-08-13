الجيش الأردني يسقط مسيّرة جديدة حاولت تهريب مخدرات من سوريا للمملكة

افاد الجيش الأردني في بيان، أنه "أسقط الأحد طائرة مسيرة استخدمت في محاولة تهريب مادة "الكرستال" المخدرة من سوريا الى الأردن".

وبحسب البيان، أحبط الجيش الأحد "محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة +درون+ قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".



ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله أنه "من خلال الرصد والمتابعة، تمت السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وتبين أنها تحمل كمية من مادة الكرستال".



ولم يحدد المصدر كمية المخدرات المضبوطة والتي "تم تحويلها إلى الجهات المختصة".