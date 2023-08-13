وفد الوساطة الديني النيجيري يؤكد انفتاح الانقلابيين في النيجر على الحوار

أعلن وفد الوساطة المكوّن من رجال دين نيجيريين الأحد، في اليوم التالي من زيارته إلى نيامي، أنّ النظام العسكري الحاكم في النيجر منذ الانقلاب العسكري أبلغه باستعداده لحلّ الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية.