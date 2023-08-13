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عربي و دولي

استعدادات واسعة لمواجهة زلزال إسطنبول الكبير

2023-08-13 | 14:54
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استعدادات واسعة لمواجهة زلزال إسطنبول الكبير
استعدادات واسعة لمواجهة زلزال إسطنبول الكبير

تعزيزاً لاستعداداتها لمواجهة زلزال محتمل، اتخذت ولاية إسطنبول ومديرية إدارة الكوارث (أفاد) في المدينة سلسلة من الإجراءات التي تشمل تعزيز المباني وإنشاء نقاط تجمع وتأسيس شبكة اتصال لاسلكي.

وفي التفاصيل تستعد ولاية إسطنبول بالتعاون مع مديرية إدارة الكوارث (أفاد) في المدينة لمواجهة زلزال محتمل قد يضرب المنطقة، وذلك وفقاً لتنبؤات الخبراء.

وفي سياق هذا التحضير، تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات مؤخراً، بما في ذلك:

- تعيين 39 والياً على مناطق إسطنبول الـ39 لضمان عدم وجود فراغ إداري في حال تعرض مسؤولي المناطق الحاليين للإصابة جراء الزلزال.

- استكمال تعزيز مقاومة 2,576 مبنى حكومي ضد الزلزال، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمباني الإدارية.

- وضع خطة عمل لتقليل المخاطر ومتابعة الأنشطة الزلزالية على مدار الساعة من خلال 250 محطة استشعار.

- إنشاء مكاتب تواصل في 963 حي وتعيين موظفين فيها.

- زيادة عدد النقاط المخصصة للتجمعات أوقات الكوارث إلى 5,578 نقطة وتوفير البنية التحتية اللازمة.

- تأسيس شبكة اتصال وتواصل لاسلكي بديلة واختبار فاعليتها يومياً.

هذه الإجراءات تمثل جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين استجابة المدينة للزلازل المحتملة، وتوفير وسائل الأمان والدعم للسكان في حالة حدوث كارثة، و تستمر الاستعدادات على نطاق واسع لضمان أقصى درجات الجاهزية والاستجابة الفعالة في حالة الطوارئ.
 
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