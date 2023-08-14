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الخارجية الإيرانية: تبادل السجناء تم بجهود ووساطة أصدقائنا في المنطقة مثل دولة قطر
2023-08-14 | 04:44
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الخارجية الإيرانية: تبادل السجناء تم بجهود ووساطة أصدقائنا في المنطقة مثل دولة قطر
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