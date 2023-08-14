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عربي و دولي

العاهل السعودي وجه دعوة للرئيس الايراني لزيارة الرياض

2023-08-14 | 05:26
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العاهل السعودي وجه دعوة للرئيس الايراني لزيارة الرياض
العاهل السعودي وجه دعوة للرئيس الايراني لزيارة الرياض


 قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني" ان العاهل السعودي وجه دعوة لرئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي لزيارة الرياض وفق ما نقلت وكالة الانباء الايرانية "ايرنا".
وتطرق كنعاني في مؤتمر صحافي اليوم  الى إحتمال زيارةرئيسي للسعودية، وقال:ان العاهل السعودي وجه دعوة رسمية لرئيس الجمهورية لزيارة هذا البلد، لكن لم يتم تحديد موعد هذه الزيارة.
وتابع: سيتم التخطيط لهذه الزيارة في الوقت المناسب. في إطار الإرادة السياسية للبلدين"، ملفتا الى ان "العلاقات بين البلدين تتقدم خطوة بخطوة".
وقال:ان زيارة وزير الخارجية الإيرانية حسين عبد اللهيان للسعودية في القريب العاجل  ومناقشة مواضيع مختلفة والقضايا الإقليمية والدولية والاقتصادية خلال الزيارة هي على جدول الأعمال".
 
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