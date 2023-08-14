الخارجية الأميركية: مبعوث واشنطن إلى اليمن سيزور الخليج لتعزيز الهدنة

ارتفعت حصيلة انزلاقات التربة والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في الهند إلى 49 قتيلا، تسعة منهم بانهيار معبد، بعدما كانت 24 قتيلاً، فيما عشرات آخرون في عداد المفقودين، وفق ما أفاد مسؤولون الاثنين.