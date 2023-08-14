الخارجية الأميركية: مبعوث واشنطن إلى اليمن سيزور الخليج لتعزيز الهدنة
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن "المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ سيزور الخليج اليوم لدفع الجهود الحالية التي تقودها الأمم المتحدة لتمديد الهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة".
وأوضحت الوزارة أن المبعوث "سيلتقي بشركاء يمنيين وسعوديين وإماراتيين وعمانيين ودوليين لمناقشة الخطوات اللازمة لتأمين هدنة دائمة وإطلاق عملية سياسية شاملة بوساطة الأمم المتحدة مع ضمان استمرار الجهود لتخفيف الأزمة الاقتصادية ومعاناة الشعب اليمني".