العراق تسجل أعلى درجة حرارة في الدول العربية

تشهد العديد من الدول العربية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، وقد سجلت أعلى درجات الحرارة اليوم ، في العاصمة العراقية بغداد عند 50 درجة.

وقالت "روسيا اليوم" انه وفي رصد لدرجات الحرارة في الدول العربية حسب تطبيق accuweather الذي يقدم خدمات التنبؤ بالطقس في جميع أنحاء العالم، وهيئات الأرصاد الجوية في الدول العربية، يتبين أن درجات الحرارة في الدول العربية تراوحت بين 26 و50 درجة



وفيما يلي نستعرض درجات الحرارة التي سجلت اليوم الاثنين في العواصم العربية:



لبنان، بيروت: 32

سوريا، دمشق: 42

الأردن، عمان: 40

العراق، بغداد: 50

مصر، القاهرة: 36

الخرطوم، السودان: 39

طرابلس، ليبيا: 31

نواكشوط، موريتانيا: 31

مقديشو، الصومال: 30

جيبوتي :37

موروني، جزب القمر :28

اليمن، صنعاء :28

السعودية، الرياض :45

الإمارات، أبو ظبي: 40

سلطنة عمان: 35

قطر، الدوحة: 41

الجزائر: 29

تونس: 33

المغرب، الرباط: 26.