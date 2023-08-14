قمة ثلاثية في مصر جمعت السيسي وعباس وملك الأردن واكدت اولوية القضية الفلسطينية

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني في مدينة العلمين في شمال مصر، على ما أعلنت الرئاسة المصرية.

واجتمع السيسي أولا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على حدة قبل عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفق ما أفادت الرئاسة في بيانين منفصلين.



وجاء في البيان الختامي للقمة الثلاثية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية": "أكد القادة على الأولوية التي توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية، الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة (...) وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة"، وفق موقع الرئاسة المصرية.



وفي حين لم تأت الرئاسة المصرية على ذكر مسألة التطبيع، قال مصدر فلسطيني مطلع على الملف لوكالة "فرانس برس" إن "القمة تهدف إلى مناقشة الجهود الأميركية لتحقيق تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل ومطالب للسلطة الفلسطينية في إطار توقيع اتفاق مماثل".



وتُعد مصر والأردن، وهما أول دولتين عربيتين وقّعتا معاهدة سلام مع إسرائيل، عامَي 1979 و1994 على التوالي، الحليفين الإقليميين الرئيسيين للرياض.