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عربي و دولي

ترامب يندد بالاتهامات "الزائفة" الموجهة إليه بعد إمهاله 10 أيام للمثول أمام المحكمة في جورجيا

2023-08-15 | 02:38
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ترامب يندد بالاتهامات &quot;الزائفة&quot; الموجهة إليه بعد إمهاله 10 أيام للمثول أمام المحكمة في جورجيا
ترامب يندد بالاتهامات "الزائفة" الموجهة إليه بعد إمهاله 10 أيام للمثول أمام المحكمة في جورجيا

ترامب يندد بالاتهامات "الزائفة" الموجهة إليه بعد إمهاله 10 أيام للمثول أمام المحكمة في جورجيا

ندد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالاتهامات الموجهة إليه في جورجيا بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية معتبرا أنها "زائفة".

وكتب ترامب المرشح لنيل تمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024، على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" معلقا على لائحة الاتهام الصادرة بحقه "تبدو لي زائفة".

وأضاف "لماذا لم يوجهوا التهمة لي قبل سنتين ونصف؟ لأنهم يريدون القيام بذلك وسط حملتي السياسية".

وكان القضاء في ولاية جورجيا الأميركية وجه امس إلى ترامب و18 شخصا آخر تهمة "الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم سعيا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية.

كما ندد محامو ترامب في بيان بـ"تسريب لائحة اتهام مزعومة ومبكرة قبل إدلاء الشهود بإفاداتهم أو قبل مداولات هيئة المحلفين الكبرى" منددين بآلية "غير دستورية تشوبها أخطاء".

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أُمهل و18 شخصًا اتُهموا معه امس على خلفيّة ممارساتهم خلال انتخابات 2020، حتّى تاريخ الخامس والعشرين من آبللمثول أمام القضاء في جورجيا، حسبما أعلنت المدّعية العامّة المكلّفة الملفّ فاني ويليس.

وقالت المدّعية العامّة التي تُحقّق في الملفّ منذ عام 2021، إنّها تريد أن تتمّ المحاكمة في هذه القضيّة “في غضون ستّة أشهر”.

واتهمت هيئة محلفين كبرى الاثنين في أتلانتا ترامب و18 شخصا آخر بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا الأمريكية، خصوصا من خلال ممارسة ضغوط على مسؤولين عن الاقتراع.

وهذه رابع لائحة اتهام توجه إلى الرئيس الجمهوري السابق الساعي إلى خوض السباق إلى البيت الأبيض عام 2024.

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