رسالة من بوتين إلى كيم جونغ أون ... ماذا قال فيها؟

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيمي كوريا الشمالية كيم جونغ أون وكوريا الجنوبية يون سيوك يول بمناسبة الذكرى الـ 78 ليوم تحرير كوريا من الاستعمار الياباني.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن بوتين وكيم تبادلا رسائل التهنئة بهذه المناسبة.

وقال الرئيس الروسي في تهنئته: "لقد أصبح هذا العيد (يوم التحرير) رمزا لشجاعة وبطولة جنود الجيش الأحمر والوطنيين الكوريين الذين قاتلوا معا للتحرر من الحكم الاستعماري الياباني".

وأضاف أن "تقاليد الصداقة والتعاون التي نشأت في تلك الفترة من النضال الشديد أصبحت أساسا متينا لتنمية علاقات حسن الجوار" بين موسكو وبيونغ يانغ، معربا عن ثقته بأنهما ستواصلان "تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات".

ومن جانبه، قال كيم في رسالته إن "روح التضحية البطولية التي أظهرها جنود الجيش الأحمر وأفراد الجيش الثوري الشعبي الكوري ستبقى جنبا إلى جنب مع تاريخ الصداقة القائم بين كوريا الشمالية وروسيا عبر الأجيال القادمة".

وأشار إلى أن "الصداقة والتضامن بين كوريا وروسيا سيتطوران إلى علاقة استراتيجية مدتها 100 عام، و"أننا سننتصر دائما دون فشل في رحلة تحقيق الأهداف والإنجازات المشتركة، حيث سيدعم كل من البلدين الآخر بقوة".

وأكدت السفارة الروسية في سيئول لوكالة "نوفوستي"، أن الرئيس بوتين أرسل رسالة تهنئة بمناسبة يوم تحرير كوريا للرئيس يون، بينما أرسل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التهنئة إلى نظيره الكوري الجنوبي باك تشين.

وفي وقت سابق، ذكر السفير الروسي في سيئول أندريه كوليك في حفل استقبال رسمي في السفارة بمناسبة يوم روسيا في يونيو الماضي، أن يون سوك يول هنأ بوتين أيضا بعيد روسيا الوطني.