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بالفيديو - عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار وحريق في محطة وقود في داغستان الروسية

2023-08-15 | 02:59
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بالفيديو - عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار وحريق في محطة وقود في داغستان الروسية
بالفيديو - عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار وحريق في محطة وقود في داغستان الروسية

قتل 27 شخصا على الأقل في انفجار أعقبه حريق في محطة للوقود في جمهورية داغستان الروسية الواقعة في القوقاز، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الأحوال الطارئة الروسية اليوم.

وأفادت الوزارة عبر تلغرام "أصيب مجموع 102 شخص إثر الحادث وقضى منهم للأسف 27".

وكانت حصيلة سابقة للوزارة اوردت مقتل 12 شخصا على الأقل وجرح العشرات.

وقد وقعت الكارثة الساعة 21,40 (18,40 بتوقيت غرينتش) على طريق فدرالي، حسبما قال زعيم داغستان سيرغي ميليكوف. وأضاف على تلغرام "جارٍ العمل على توضيح أسباب الانفجار ونوعه".

وذكرت الوزارة أن الحريق يمتد على مسافة حوالى 600 متر مربع، مضيفة أن 260 عنصر إطفاء يعملون على مكافحته.

وأشارت إلى أن السلطات الروسية أرسلت طائرة طبية من طراز إيل-76 إلى محج قلعة لإجلاء المصابين بجروح خطرة إلى موسكو.

الى ذلك نقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية على تلغرام عن أحد الشهود قوله إن الحريق اندلع في منطقة كانت فيها سيارات متوقفة، وانتشر إلى محطة الوقود. وأضاف الشاهد الذي لم يذكر اسمه "بعد الانفجار، انهار كل شيء على رؤوسنا، ولم نعد نرى شيئا".

ويُظهر مقطع فيديو نشرته وكالة ريا نوفوستي على تلغرام انفجارا هائلا أعقب اندلاع الحريق.

 
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