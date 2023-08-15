ترامب يعلن نشر تقرير عن "تزوير الانتخابات" في ولاية جورجيا

وأعلن ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشال"، أنه سينشر التقرير المفصل بشأن ما أسماه "تزوير الانتخابات"، يوم الإثنين المقبل.

كما ندد بالاتهامات الموجهة إليه في جورجيا بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية، معتبرا أنها "زائفة".

وكتب المرشح لنيل تمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024: "تبدو لي زائفة!.. لماذا لم يوجهوا التهمة لي قبل سنتين ونصف؟ لأنهم يريدون القيام بذلك وسط حملتي السياسية".

في حين وجه القضاء في ولاية جورجيا، الإثنين، إلى الرئيس الأميركي السابق و18 شخصا آخر تهمة "الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم سعيا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية.

كما ندد محامو ترامب في بيان بـ"تسريب لائحة اتهام مزعومة ومبكرة قبل إدلاء الشهود بإفاداتهم أو قبل مداولات هيئة المحلفين الكبرى"، منددين بآلية "غير دستورية تشوبها أخطاء."