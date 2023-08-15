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البنتاغون: أميركا لا تسعى لحرب مع روسيا في البحر الأسود بسبب ممر الحبوب
2023-08-15 | 16:27
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البنتاغون: أميركا لا تسعى لحرب مع روسيا في البحر الأسود بسبب ممر الحبوب
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