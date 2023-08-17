بالفيديو - اهتزّت المباني وانطلقت صفارات الإنذار.. زلزال قوي يضرب العاصمة الكولومبية

مراسلة "الجديد" : بعد عرض الوقائع بشأن حادثة الكحالة تم طلب استدعاء شهود من الكحالة لا ينتمون إلى جهات حزبية وقد كانوا متواجدين في المكان اضافة الى عدد من الأشخاص من عناصر حزب الله الذين كانوا متواجدي

مراسلة "الجديد" : بعد عرض الوقائع بشأن حادثة الكحالة تم طلب استدعاء شهود من الكحالة لا ينتمون إلى جهات حزبية وقد كانوا متواجدين في المكان اضافة الى عدد من الأشخاص من عناصر حزب الله الذين كانوا متواجدي