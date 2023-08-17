استخدم الذكاء الاصطناعي للاحتيال على رجال أعمال ومسؤولين في تركيا.. القبض على مقلد صوت أردوغان

القت قوات الامن التركية القبض على شخص حاول الاحتيال على مسؤولين حكوميين ورجال أعمال عبر تقليد صوت الرئيس رجب طيب أردوغان بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وأفادت وكالة "الأناضول" الرسمية نقلا عن مصادر امنية بان المخابرات التركية أجرت تحريات لتحديد هوية الشخص الذي يحاول جني مكاسب من تقليد صوت الرئيس والاتصال برجال أعمال وكبار المسؤولين الحكوميين.

وأضافت المصادر أن فرق المخابرات حددت هوية وموقع المشتبه به الذي كان يقلد صوت أردوغان عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويتصل برجال الأعمال بأكثر من 10 خطوط هواتف مختلفة تم شراؤها لمواطنين أجانب.

وأفادت المصادر أنه تم القبض على المشتبه به في وقت قصير نتيجة للعمل الحساس لفرق الأمن السيبراني في المخابرات التركية وتم تسليمه إلى الوحدات الأمنية.

ودعت السلطات التركية ضرورة توخي المواطنين الحذر حيال مثل هذه المحاولات في نطاق الجرائم الإلكترونية، مبينة أن التدابير ضد الاحتيال الصوتي وعلى الهويات ستستمر بشكل متزايد.