الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرة مسيّرة اخترقت أجواء موسكو

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن أوكرانيا شنت هجوما قرابة الساعة الرابعة صباحا(01,00 ت غ) "باستخدام طائرة مسيّرة ضد أهداف في موسكو ومنطقة موسكو".

وأضافت الوزارة في بيانها الذي نشر على تلغرام أن "الطائرة المسيّرة بعد تعرضها لسلاح قوة الدفاع الجوي غيّرت مسارها وسقطت على مبنى غير سكني في منطقة كراسنوبرسنينسكايا في موسكو".

من جهته، قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على تلغرام إن خدمات الطوارئ موجودة في الموقع، مشيرا إلى أن التقارير الأولية أفادت بعدم وقوع إصابات.

وأضاف "سقط حطام الطائرة المسيّرة في منطقة مركز المعارض (اكسبو سنتر)، دون أن يتسبب ذلك بأضرار كبيرة للمبنى".

وذكرت وكالة تاس الحكومية للأنباء نقلا عن خدمات الطوارىء أن أحد جدران مركز المعارض قد انهار جزئيا، مشيرة إلى أن "مساحة الجزء الذي انهار تبلغ نحو 30 مترا مربعا".

كما أفادت تاس نقلا عن هيئة الطيران أن المجال الجوي حول مطار فنوكوفو الدولي أُغلق لفترة وجيزة، ما أدى إلى تأخر وصول الطائرات ومغادرتها.