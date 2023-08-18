عبد اللهيان: أجريت مع بن سلمان مباحثات صريحة ومفيدة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إنه أجرى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة مباحثات صريحة ومفيدة ومثمرة نابعة من علاقات حسن الجوار.

وذالك عبر منشور على منصة اكس حيث كتب عبد اللهيان: "اجتمعت هذا الصباح لمدة 90 دقيقة مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان في جدة. محادثة صريحة ومفيدة ومثمرة تقوم على سياسة الجوار".

وأضاف: بإرادة قيادة البلدين، تم التأكيد على العلاقات الثنائية المستقرة في جميع المجالات، مشيرا إلى توافق وجهات النظر بين إيران والسعودية إزاء قضايا "الأمن والتنمية في المنطقة للجميع".