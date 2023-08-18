موسكو تفرض عقوبات على مدعي المحكمة الجنائية الدولية ووزراء بريطانيين
أعلنت روسيا، فرض عقوبات على مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي أصدر منتصف آذار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك على وزراء وصحافيين بريطانيين.
وعزت وزارة الخارجية الروسية في بيان هذه العقوبات الجديدة الى "الدعم العسكري الراسخ (الذي توفره) لندن" لأوكرانيا، و"التنفيذ العدواني لسياسة عدائية مناهضة لروسيا"، بعد عام ونصف عام من النزاع في أوكرانيا.
في المجموع، أضيف 54 شخصاً الى قائمة العقوبات الروسية التي تستهدف البريطانيين، بحسب المصدر نفسه.