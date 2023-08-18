موسكو تفرض عقوبات على مدعي المحكمة الجنائية الدولية ووزراء بريطانيين

وعزت وزارة الخارجية الروسية في بيان هذه العقوبات الجديدة الى "الدعم العسكري الراسخ (الذي توفره) لندن" لأوكرانيا، و"التنفيذ العدواني لسياسة عدائية مناهضة لروسيا"، بعد عام ونصف عام من النزاع في أوكرانيا.في المجموع، أضيف 54 شخصاً الى قائمة العقوبات الروسية التي تستهدف البريطانيين، بحسب المصدر نفسه.