الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

موسكو تفرض عقوبات على مدعي المحكمة الجنائية الدولية ووزراء بريطانيين

2023-08-18 | 13:10
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
موسكو تفرض عقوبات على مدعي المحكمة الجنائية الدولية ووزراء بريطانيين
موسكو تفرض عقوبات على مدعي المحكمة الجنائية الدولية ووزراء بريطانيين

أعلنت روسيا، فرض عقوبات على مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي أصدر منتصف آذار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك على وزراء وصحافيين بريطانيين.

وعزت وزارة الخارجية الروسية في بيان هذه العقوبات الجديدة الى "الدعم العسكري الراسخ (الذي توفره) لندن" لأوكرانيا، و"التنفيذ العدواني لسياسة عدائية مناهضة لروسيا"، بعد عام ونصف عام من النزاع في أوكرانيا.

في المجموع، أضيف 54 شخصاً الى قائمة العقوبات الروسية التي تستهدف البريطانيين، بحسب المصدر نفسه.
 
مقالات ذات صلة
موسكو تفرض عقوبات على مدعي المحكمة الجنائية الدولية ووزراء بريطانيين

عربي و دولي

روسيا

عقوبات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرة مسيّرة اخترقت أجواء موسكو
استخدم الذكاء الاصطناعي للاحتيال على رجال أعمال ومسؤولين في تركيا.. القبض على مقلد صوت أردوغان

اقرأ ايضا في عربي و دولي

كوريا الشمالية ترسل مقاتلات بعد خرق طائرة أميركية لأجوائها
14:48

كوريا الشمالية ترسل مقاتلات بعد خرق طائرة أميركية لأجوائها

أعلن جيش كوريا الشمالية، أنه "أرسل طائرات حربية في طلعة ووضعها "في حالة تأهب" هذا الأسبوع ردا على "خرق" طائرة تجسس أميركية المجال الجوي للبلاد".

14:48

كوريا الشمالية ترسل مقاتلات بعد خرق طائرة أميركية لأجوائها

أعلن جيش كوريا الشمالية، أنه "أرسل طائرات حربية في طلعة ووضعها "في حالة تأهب" هذا الأسبوع ردا على "خرق" طائرة تجسس أميركية المجال الجوي للبلاد".

وزير الخارجية الايراني غادر جدة متوجهاً إلى طهران
13:28

وزير الخارجية الايراني غادر جدة متوجهاً إلى طهران

غادر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مدينة جدة متوجهاً إلى العاصمة الإيرانية طهران.

13:28

وزير الخارجية الايراني غادر جدة متوجهاً إلى طهران

غادر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مدينة جدة متوجهاً إلى العاصمة الإيرانية طهران.

الداخلية الروسية تقيّد أنشطة الإنتربول في البلاد
09:58

الداخلية الروسية تقيّد أنشطة الإنتربول في البلاد

أصدرت الداخلية الروسية قراراً قيدت بموجبه نشاط الإنتربول في روسيا، بعد سعي بعض الدول الغربية الأعضاء فيه لاستغلال نشاطه لصالحها، وتقييد النشاط الروسي في إطاره على أراضيها.

09:58

الداخلية الروسية تقيّد أنشطة الإنتربول في البلاد

أصدرت الداخلية الروسية قراراً قيدت بموجبه نشاط الإنتربول في روسيا، بعد سعي بعض الدول الغربية الأعضاء فيه لاستغلال نشاطه لصالحها، وتقييد النشاط الروسي في إطاره على أراضيها.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023