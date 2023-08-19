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"إكواس" تعلن استعدادها للتدخل في النيجر وتحدد موعد العملية العسكرية

2023-08-19 | 02:59
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&quot;إكواس&quot; تعلن استعدادها للتدخل في النيجر وتحدد موعد العملية العسكرية
"إكواس" تعلن استعدادها للتدخل في النيجر وتحدد موعد العملية العسكرية

أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) امس أنها "مستعدة للتدخل" في النيجر بعد انقلاب 26 تموز وأنها حدّدت موعد العملية العسكرية، لكنها تحدثت عن "احتمال" إيفاد بعثة دبلوماسية إلى نيامي اليوم.

وقال مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة عبد الفتاح موسى  "نحن مستعدون للتدخل بمجرد تلقى أمر بذلك. كما تم تحديد يوم التدخل".

وجاء تصريح المسؤول في ختام اجتماع لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء في "إكواس" بدأ الخميس في أكرا، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الانقلاب الذي أطاح الرئيس محمد بازوم.

وأوضح موسى أن قادة الجيوش حددوا "الأهداف الاستراتيجية والمعدات المطلوبة والتزام الدول الأعضاء".

بموازاة ذلك، أعلن عن "احتمال" إيفاد بعثة دبلوماسية  السبت إلى النيجر، في حين لم يسمح للوفود السابقة من المنظمة الإقليمية بمقابلة زعيم الانقلاب الجنرال عبر الرحمن تياني.

وشدّد موسى "نحن مستعدون لحل المشكلة سلميا لكن الأمر يتطلب تفاعلا من الطرفين"، مضيفا "لن نكون من يطرق الباب بينما يغلقونه في وجهنا".

وفي 10 آب الجاري  قررت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا خلال قمة في أبوجا تفعيل "قوتها الاحتياطية" لإعادة النظام الدستوري في النيجر، دون الكشف عن جدول زمني للتدخل المحتمل.

وفي الوقت نفسه، واصلت "إكواس" التشديد على أنها تفضّل سلك مسار الحوار مع النظام العسكري، كما تزايدت الدعوات إلى تسوية سلمية للأزمة في الأيام الأخيرة، خاصة من الولايات المتحدة.

لكن النظام العسكري الجديد في نيامي لم يظهر مرونة حتى الآن، وحذّر من أن التدخل المسلح في بلدهم سيكون "عدوانًا غير قانوني".

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"إكواس" تعلن استعدادها للتدخل في النيجر وتحدد موعد العملية العسكرية

عربي و دولي

اكواس

النيجر

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